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Yaşam

Yalova'da buzdolabında erkek cesedi bulundu!

İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, buzdolabındaki kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi

12 Temmuz 2018 01:59

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir evin buzdolabında  erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1. Sokak'taki 7  katlı apartmanın 2. katındaki daireden kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu  ev sahibine bildirdi.

Kiraya verdiği evine giren ev sahibi, erkek cesedinin ters bir şekilde  evdeki buzdolabının içerisine konulduğunu gördü. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,  buzdolabındaki kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.  Cesedin üzerinden kimlik belgesi çıkmadığı öğrenildi.

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