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Yaşam

Yalova'da bir yolcu feribottan düştü

Yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

22 Aralık 2016 12:16

Yalova-İstanbul seferini yapan arabalı feribottan denize düşen bir yolcu görevliler tarafından kurtarıldı.

07:45 Yalova-Yenikapı seferini yapmaya hazırlanan feribota binen yabancı uyruklu 34 yaşındaki A.A.M adlı yolcu, feribotun dış kapağının yan tarafından bilinmeyen bir nedenle denize düştü. 

Görevliler ise şahsın denize düştüğünü fark ederek hemen kurtarma çalışması başlattılar. Kısa sürede görevliler tarafından denizden çıkartılan şahıs olay yerine çağırılan ambulansla Yalova Devlet hastanesine sevk edildi. Şahsın vücut ısının aniden düşmesi nedeniyle hipotermiye girdiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Polis şahsın denize düşme nedenini araştırıyor.

 

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