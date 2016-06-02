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Yaşam

Yalova'da bir bakkal, belediye başkanının katıldığı törenle dükkânını kapattı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman: Hep dükkan açacak değiliz ya. Dükkan kapatarak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz

02 Haziran 2016 12:14

Yalova'da uzun yıllardır esnaflık yapan Hakkı Şengün, işlettiği bakkal dükkânını kapatmaya karar verdi. Dükkân, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da katıldığı törenle kapatıldı.

Cumhuriyet’ten Faruk Kırtay’ın haberine göre;  Vefa Salman dükkanın kapanışını, “Hep dükkan açacak değiliz ya, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Hakkı ağabeyimizin dükkanının kapanışı için bir araya geldik” diyerek gerçekleştirdi. 

CHP'li Salman kapanışta yaptığı konuşmada, dükkan sahibi Hakkı Şengün için; “İnsanın hayatında her zaman bir dönüm noktası vardır. Hakkı ağabeyim de benim hayatıma girmiş özel insanlardan biri, baba dostu, yıllarca berberlik yaptı. Ben çocukken benim ilk berberimdi. Ona yıllarca tıraş oldum. Daha sonra kendine küçük bir bakkal dükkânı açtı. Her zaman yanına uğruyordum." dedi.

"Dükkanı kapatacağım dediğinde yanında olacağına söz verdim" diyen Salman, "Bugün verdiğim sözü yerine getirerek Hakkı ağabeyimin dükkân kapanışını yaptık. Açılırken iyi de kapanırken mi kötü? Türkiye’ye örnek olsun. Hakkı ağabeyim artık özgürlüğüne kavuştu. Emekliliğin tadını çıkartacak. Olaya böyle bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

 

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