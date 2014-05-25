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Politika

Yalova'da Başbakan'ı dinleyen CHP'li İnce: Başbakan sallıyor

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Başbakan Erdoğan'ın Yalova mitingini izledi

25 Mayıs 2014 23:09

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yalova’da halka hitap etti. Bu sırada Erdoğan’ı izleyenler arasında CHP’li Muharrem İnce de vardı. İnce, Başbakan’ın konuşmasına ilişkin, “Başbakan sallıyor, kaşar, simit, çay ve manzara güzel” dedi.

Başbakan Erdoğan 1 Haziran’da seçimlerin tekrarlanacağı Yalova’da düzenlenen AKP mitinginde konuştu.

Erdoğan’ı binlerce kişi dinlerken CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin attığı bir tweet bir anda çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Mitingin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı’nı gören bir lokantadan Erdoğan’ı izleyen İnce tweet mesajında, “Başbakan sallıyor, kaşar, simit, çay ve manzara güzel” yazarken bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

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