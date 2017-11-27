Yalova’da asansör faciası: 2 ölü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda Tahsildar Ahmet Efendi Apartmanı’nda bulunan bir elektrik firmasının yük asansörü halatının kopması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Bir elektrik firmasında görevli olan 33 yaşındaki Kürşat Köse ve 42 yaşındaki Nurol Varol isimli işçiler, yük asansörüne malzeme yüklemeye başladı. İki işçinin zemin kattan bodrum kata yükü asansörle indirmeye çalıştığı sırada asansörün halatı koptu. Halatın kopması ile birlikte iki işçi asansör zemini ile asansör boşluğu arasında sıkışarak öldü.

Olayın duyulması üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servisi sevk edildi. Elektrik mağazasında çalışan Kürşat Köse ile Nurol Varol’un cesetlerinin çıkartılabilmesi için Yalova İtfaiyesi ve emniyet 2,5 saat süren bir çalışma yaptı. İşçilerin ölüm haberini öğrenen yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Öte yandan cesetlerin cenaze arabasına yüklenmesi sırasında işçilerin yakınları halı açtı. Talihsiz işçilerin cenazeleri Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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