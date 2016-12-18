Yalova'da arabalı vapur iskeleye çarptı; 8 kişi yaralandı

Yalova'da, İstanbul Yenikapı-Pendik seferi yapan arabalı vapurun iskeleye çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Pendik-Yalova seferi yapan Recep Tayyip Erdoğan adlı arabalı vapur, Yalova İDO İskelesi'ne sert yanaştı. Araçların çıkış yaptığı rampanın iskeleye vurduğu sırada yolculardan bazıları sarsılma nedeniyle merdivenlerden düştü. Yaralanan 8 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Diğer yolcular da kısa süre panik yaşarken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Daha sonra arabalı vapur boşaltıldı.