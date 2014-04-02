İtiraz, sonuçları değiştirdi; Yalova 5 oy farkla AKP'den CHP'ye geçti

Yalova İl Seçim Kurulu, CHP ve AKP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazları kabul etti ve 126 sandıktaki oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı. Söz konusu sandıklardaki oyların sayımı sabaha karşı bitti ve resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını, 5 oy farkıyla CHP'nin kazandığı bildirildi.

Yine resmi olmayan sonuçlara göre, AKP'li Yakup Koçal'ın CHP'li aday Vefa Salman'dan bir oy fazla aldığı açıklanmıştı.

Yalova genelinde 149 bin 818 seçmen 550 sandıkta oy kullandı. Seçimin en çekişmeli geçen illerin başında gelen Yalova'da merkezde de 85 bin 561 seçmen 299 sandıkta tercihlerini belirledi.

İlk gün seçimi AKP adayı Yakup Koçal'ın bir oy farkla kazandığının açıklanmasının ardından CHP, 1137 numaralı sandıkta partilerine çıkan 154 oyun 1 olarak görüldüğünü, oylarının HDP'ye yazıldığını belirterek itirazda bulundu. Yapılan bu itiraz, Yalova İl Seçim Kurulu'nca değerlendirilerek, partilerin itiraz ettikleri 124 sandık yeniden sayıldı.

Sabah saat 05.00'a süren sayım sonrası, Yalova Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre AKP'den 5 oy fazla aldığı öne sürülen CHP' li Vefa Salman'ın kazandığı öğrenildi. AKP'nin bugün bazı sandıklara itiraz edeceği iddia edildi.

Muharrem İnce: Resmi belge elimde

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce Twitter sayfasından resmi belgenin elinde olduğunu duyurdu. İnce Twitter'dan şunları yazdı:

"İnancın, direnişin ve sandıklara sahip çıkmanın sonucudur, resmi belge elimdedir, @VefaSalman Yalova Belediye Başkanı seçilmiştir. AKP bütün itirazlarını yapmıştır, sonuç değişmemiştir,Adliye önüne gelerek oylarına, kentlerine sahip çıkan hemşerilerime teşekkür ediyorum."