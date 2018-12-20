Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem (4)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yalova\'da merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4.5 büyüklünüdeki deprem, paniğe neden oldu. Yalova kent merkezindeki bir özel okul ile Bursa\'nın Orhangazi ilçesindeki Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu\'nda sarsıntıyla birlikte yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenlerin öğrencileri tahliye ederek okul bahçelerine çıkarıldığı görüldü.

BAŞKAN SALMAN: DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kentte meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Yalova’nın Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın üzerinde olduğuna dikkat çeken Başkan Salman, şunları söyledi:

\"Bizi mutlu eden bir olay var. Depremin mutlu edecek hali yok ama erken uyarı sistemi, Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği tarafından ortaklaşa bir çalışma yapmıştık. Yaklaşık 1 sene oldu. Yalova’da, Çınarcık’ta, Mudanya’da Nilüfer’de istasyon kurulmuştu. 3-4 gün öncesinden geçen sefer olan deprem de, bu deprem de orada sinyalini, mesajını verdi. Alınan verilerde bir deprem geleceği bilgisine ulaşıldı. Tabii bu tam yüzde 100 bilimsel bilgiye dayandığında ben Türkiye’de ve dünyada hayat kurtaracağına inanıyorum. Büyük depremleri aynı şekilde tespit edecek o açıdan sevindirici. Depremde can ve mal kaybının olmaması bizi son derece mutlu etti. Ne var ki Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) üstündeyiz. Birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Deprem bir gün mutlaka gelecek. Bu depremlerin böyle küçük olması, 5’in altında olması sevindirici. Ancak büyük bir depremin gelmeyeceği anlamını da taşımıyor. Onun için biz depreme hazırlıklı olmalıyız. Deprem ile ilgili çıktığımız yolda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik, ki deprem kendisini unutturmuyor. Depremin öncesine, sonrasına ve anına hazırlıklı olmak zorundayız. Yalova ile konuyu birleştirdiğimde, Yalova’nın elindeki toplanma alanlarını, park yerlerini kaybetmemiz gerekiyor. Beton yığını yapmamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun, haklı çıkıyorum. Haklı çıktığımdan mutlu muyum, değilim ama ne olursa olsun depremde binalar öldürüyor. Yüksek katlı binanın önünü açarsak, ne olursa olsun, o binalarda yine Allah muhafaza yüksek şiddetli deprem meydana geldiğinde birçok insanımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu açıdan Yalova’nın betonlaşmasına karşıyım. Karşı çıkmaya da devam edeceğim. Depremde insanlar Japonya’daki gibi burnu bile kanamadan binadan güvenli bir şekilde çıkıp, güvenli alanlarda toplanmalılar.”

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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