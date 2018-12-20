Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ EROL: CAN VE MAL KAYBI YOK

​Depremle ilgili açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, \"Saat 09:34\'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimiz genelinde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlgili birimler olayı takip etmektedirler\" ifadelerini kullandı.

AGALDAY: ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, Yalova\'daki 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, \"Endişe edilecek bir durum yok. Bu bölgedeki depremleri yakından takip ediyoruz. Çınarcık\'ta meydana gelebilecek depremin işaretlerini 10 gün önceden almıştık. Bazı değerlendirmeler yaptık. Marmara\'da ve Bursa\'da depremler olmaya devam edecek. Marmara Denizi üzerinde 7 büyüklüğünde beklenen bir deprem var. Aynı şekilde 1855 depreminin tekrarı Bursa merkezli olarak bekleniyor. Bu sebeple vatandaşların güvenli yapılarda oturmalarını tavsiye ediyoruz\" dedi.

ENGİN ER: BÖLGEDEN GEÇEN FAYLAR AKTİF

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er de bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu belirterek, \"Bölgenin genelinde depremsellik anlamında yüzde bin üzerinde bir artış var. Bu küçük sarsıntılar, olası büyük bir depremin uyarıcısı olabilir. Çınarcık\'ta meydana gelen deprem, İstanbul ve Bursa faylarının arasındaki bir hat. Bölgenin tamamında bir hareket var. Bu bölgenin Marmara Denizi\'nin ve Bursa üzerinden geçen fayların aktif olduğu görünüyor\" ifadelerini kullandı.

PR. DR. TÜYSÜZ: BİR FAYIN KIRILDIĞI YERDE BİR DAHA YENİ BİR DEPREM OLMAZ

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, ise \"17 Ağustos 1999\'da Kuzey Anadolu fayı üzerinde büyük bir deprem oluştu. Bu depremin sorumlusu olan fayın nereye kadar kırıldığı önemli bir tartışma konusu. Bu depremden sonra yapılan çalışmalarla bu fayın Yalova açıklarına kadar uzandığı, burada kırılmasının sonlandığı ortaya kondu. Bu ne demek; bir fayın kırıldığı yerde bir daha yeni bir deprem olmaz. O kırıldıktan sonra uçlarında deprem olma olasılığı artar\" dedi.

\'BİR STRES BİRİKİMİ, GERİLME ARTIŞI VAR\'

Prof. Dr. Tüysüz, \"17 Ağustos depremi sonrası Yalova açıklarına kadar kırılan Kuzey Anadolu fayının batısında özelikle Yalova\'dan İmralı Adası\'na kadar uzanan alanda bir stres birikimi, gerilme artışı var 17 Ağustos\'tan kaynaklanan. Bunu nereden biliyoruz; buradaki çok sayıda küçük deprem takip edildiği zaman bugün deprem olan alanda bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Bu yoğunlaşma bir stres birikiminin olduğunu gösteriyor. Burada 4.0 büyüklüğünde, 4.5 büyüklüğünde, 5.0 büyüklüğünde depremler olağandır. Bunlar zaman içerisinde olabilir. Bunun arkasında birtakım artışlar gelecektir. Burada çok sayıda küçük faylar var, bunların kırıldığını görüyoruz\" diye konuştu.

\'BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKALI DEĞİL\'

Depremin Marmara\'da beklenen depremle alakalı olmadığını belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, \"Bu deprem, Marmara\'da beklediğimiz büyük İstanbul depremi ile alakalı değildir. 30 Kasım\'daki 4.2 depreminden sonra onu izleyen artçı depremler oldu, giderek küçüldüler. Bu da aynı sistem içerisinde meydana gelen bir depremdir. Öncekinin artçısı veya öncüsü olarak sayılamayacak kadar birbirine yakın değerler. Ama bu bölgede stresin olduğunu, burada birtakım küçük fayların da mevcut olduğunu zaten biliyoruz çalışmalarla. Buradaki kırılmamış fay boyuna baktığımız zaman 4.0\'ün üzerinde bir depremin olması gibi bir beklentimiz yok\" açıklamasında bulundu.

İsmail ÖZTÜRK- Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

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