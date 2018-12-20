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Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da merkez üssü Çınarcık olan 4

20 Aralık 2018 12:52

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova kent merkezinin yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir\'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Yalova\'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34\'te meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli\'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.

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