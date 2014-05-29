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Politika

Yalova'da 2 aday çekildi

Doğu Perinçek ve Osman Pamukoğlu, Yalova'daki Belediye Başkan adaylarını yarıştan çekti. CHP'li Vefa Salman'ın seçimi kazanma şansı yükseldi

29 Mayıs 2014 12:09

Yalova'da büyük çekişmeye sahne olan ve 1 Haziran günü tekrarlanacak olan yerel seçim için, dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. İşçi Partisi ve HEPAR'ın Belediye Başkan adayları yarıştan çekildi. CHP'li aday Vefa Salman'ın seçimi kazanma şansı da yükseldi.

İşçi Partisi Belediye Başkan adayı Hüseyin Irızak, CHP'li Vefa Salman lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Irızak, Yalova'daki cephenin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de örnek olacağını vurguladı. HEPAR adayı Tölehan Yıldırır da adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çekilme talimatının bizzat HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu'ndan geldiği ve teşkilatın da serbest bırakıldığı bildirildi.

Seçim sonuçlarına en çok itiraz edilen yerlerden biri Yalova oldu. AKP’nin belediye başkanlığını bir oy farkla kazandığı açıklandıktan sonra CHP’nin itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı ve bu kez CHP 6 oy farkla kazandı. AKP’nin, oy verme ehliyeti olmayanların oy kullandığı yönündeki itirazı üzerine YSK seçimleri iptal etti.

Yalova'da 75 bin 803 seçmen bulunuyor. 30 Mart seçimlerinde bu seçmenlerden 64 bin 902'si sandık başına gitmişti. İptal öncesi son sayımdan CHP'li aday Vefa Salman'a 22 bin 229, AKP'li aday Yakup Koçal'a ise 27 bin 223 oy çıkmıştı.

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