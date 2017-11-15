Yalova'da 14 genç çiftçiye 518 küçükbaş dağıtıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da, \'Küçükbaş Hayvancılık Projesi\'nden yararlanmaya hak kazanan 16 çiftçiden 14’üne Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nce (TİGEM) Romanya’dan getirilen merinos koyunu verildi. Genç çiftçilere, 420 bin TL değerindeki 518 küçükbaş, hibe olarak dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan \'Kırsal Kalkınma Destekleri\' kapsamında 30 bin TL destekli \'Genç Çiftçi Projesi\'nin Yalova\'daki kazananları belli oldu. \'Küçükbaş Hayvancılık Projesi\'nden yararlanma hakkı elde eden 16 genç çiftçiden 14’üne 2\'şer koç, 35’er koyun olmak üzere toplam 420 bin TL değerinde 518 küçükbaş dağıtıldı.

Proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nce Romanya’dan getirilen ve Lüleburgaz Türkgeldi Tarım İşletmesi’nde karantina sürelerinin dolmasının ardından Yalova’ya gönderilen merinos ırkı küçükbaşların dağıtımı da yapıldı. Çınarcık’taki dağıtım törenine Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar ile Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi de katıldı.

Yalova İl Müdürü Parıldar, dağıtılan küçükbaşların kentteki hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirterek, hayvanların genç çiftçilere ve Yalova’ya hayırlı olmasını diledi.

Projeden yararlanmaya hak kazanan Çiftlikköy’e bağlı Kılıç ve Laledere köylerinden 2 genç çiftçinin küçükbaş hayvanlarının önümüzdeki günlerde teslim edileceği belirtildi.



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