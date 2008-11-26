Yalova ve Leeds üniversiteleri arasında eğitim işbirliği

Yalova Üniversitesi ile İngiltere’deki Leeds Metropolitan Üniversitesi arasında lisans ve lisansüstü eğitim programlarında işbirliğini öngören protokol imzalandı.



Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu ve Leeds Metropolitan Üniversitesi İşletme ve Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Brian Whittington tarafından imzalanan protokol uyarınca, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri 3. yıllarında, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans programı öğrencileri ise 2. yıllarında eğitimlerini Leeds Metropolitan Üniversitesinde alabilecek.



Rektör Eruslu, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerin hem Yalova Üniversitesi hem de Leeds Metropolitan Üniversitesi diplomasına sahip olacaklarını belirtti.



Yalova Üniversitesinin yeni üniversiteler arasında ilk kez yurt dışından bir üniversite ile işbirliği yapan kurum olduğunu ifade eden Eruslu, "Anlaşmaya göre öğrencilerimizden yabancı dil yeterliliği olanlar ve belirli bir ortalamanın üstündekiler İngiltere’ye gidebilecek. Kişi sınırlaması yok. Şartlara uygun olan öğrencilerimizin hepsi İngiltere’ye gidebilir. Protokolde ilerleyen zamanlarda Mühendislik ve Hukuk Fakültesi için de anlaşma yapılması yer alıyor" diye konuştu.



Leeds Metropolitan Üniversitesi İşletme ve Hukuk Fakültesi Dekanı Whittington da Yalova Üniversitesinin gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Daha önce Uludağ ve Sakarya üniversiteleri ile birer protokol imzaladık. Bundan sonra Eskişehir Üniversitesi ile de görüşmelerimiz olacak" dedi.





