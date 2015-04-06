Yalova Valisi'nin istifası için imza kampanyası

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'nun öğrencilerinin önünde azarladığı Öğretmen Halil Serkan Öz'ün hayatını kaybetmesinin ardından vali Cebiroğlu'nun istifa etmesi için sosyal medyadan imza kampanyası başlatıldı. Hayatını kaybeden öğretmen Halil Serkan Öz'ün öğrencisi tarafından change.org'da başlatılan kampanyada şua ana kadar 32 bin imza toplandı.

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'nun öğrencilerinin önünde, "Gören dilenci zanneder, ne biçim öğretmensin" diye azarladığı öğretmen Halil Serkan Öz'ün bu olayı protesto için düzenlenen mitingde hayatını kaybetmesinin ardından her kesimden valiye tepki yağdı.

Hayatını kaybeden öğretmen Halil Serkan Öz'ün meslektaşları bugün ilk derse girmeyerek olayı protesto ederken öğrencileri de valinin istifa etmesi için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Halil Serkan Öz'ün bir öğrencisi tarafından başlatılan kampanyada Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'nun istifası istendi. change.org'daki kampanyaya destek verenlerin sayısı şuana kadar 32 bini aştı.

Kampanyaya destek vermek için tıklayınız...