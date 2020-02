Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'dan duygusal veda

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Yalova Valiliği\'nden, Mülkiye Başmüfettişliği\'ne atanan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ile personeliyle buluştuğu veda gecesinde duygu dolu anlar yaşadı. Yalova’da 16 Haziran 2016 tarihinden bu yana görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yılmaz, “15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere karşı göğsündeki imanı elindeki bayrağı ile dimdik duran aziz milletimize hizmet etmenin her zaman onurunu yaşadım. Görevler de insan hayatı gibi fanidir. Her makam geçicidir. Şu an Yalova Valiliği makamından ayrılıyorum. Ama ben sizin gönlünüzdeki makamlardan ayrılmıyorum” dedi.

Bir otelde düzenlenen veda gecesinde konuşan Vali Tuğba Yılmaz, Yalova’da 2,5 yıl boyunca görev yapmanın onurunu yaşadığını belirterek, \"2,5 yıldır Marmara’nın incisi, parlayan yıldızı, tarihiyle kültürel dokusuyla, kültürel zenginlikleri, değerleriyle Yalova, benim içimde hep yeri olacak. Görevimiz süresince sadece Yalova’nın değil; mesleğe başladığım ilk günden itibaren, mesleklerin en büyüğü olan dostlarımızın ve aldığımız duaların bilincinde oldum. Mesleğe başladığım ilk günden itibaren, adaletli, eşitlikçi, demokratik, hukuka bağlı, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, istişareye ve ekip ruhuna önem veren bir yönetim anlayışı ile ilimizin güzide noktalarında hizmet etmeye çalıştım. Veda yemekleri duygusaldır. Bizler göreve veda ediyoruz. Dostluklar kalıcıdır. Yeni dostlar kazandık. Her bir görev yaptığımız yer, yeni duaların alınmasıdır. Hep bu bilinç ile hareket ettik. Yalova’da sizler ile birlikte çok güzel işlere imza attık” diye konuştu.

\'VİCDANIM ÇOK RAHAT\'

Her makamın geçici olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, “Eğer vali olursam, ben bu işi hakkıyla yapacağım dedim. Hakkı teslim ederek yapacağım dedim. Hakka uyarak yapacağım dedim. O konuda da vicdanım çok rahat. Çalışma sürem boyunca, milletvekillerimiz siyasi parti temsilcilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, benimle birlikte mesai harcayan herkes, hep birlikte koşturduk, gayret ettik. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz, bizleri ailelerinin bir parçası olarak kabul ettiler. Onlara veda ziyaretine gittiğimde en duygusal anları onlarla yaşadık. Bağımız her zaman devam edecek. Burada olan ve olmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevler de insan hayati gibi fanidir. Her makam geçicidir. Ben burada sadece görev yapmadım. İnsani değerleri de en güzel şekilde sergilediğime inanıyorum. Dost kazandım, dua kazandım. Sözde değil, özde yanınızda olmaya çalıştım. İyi ki varsınız. 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere karşı göğsündeki imanı elindeki bayrağı ile dimdik duran aziz milletimize hizmet etmenin her zaman onurunu yaşadım. İnsanı insan yapan sahip olduğu değerleridir. Bizler, gittiğimiz yerlere sadece hizmet değil; birçok değerde götürürüz. Buradan çok güzel anılar da götürüyorum. Şu an Yalova Valiliği makamından ayrılıyorum ama ben sizin gönlünüzdeki makamlardan ayrılmıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun” dedi.

Vali Yılmaz’a konuşmanın ardından belediye başkanları, Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel tarafından hediye verildi. Yalova basını ile de tek tek tokalaşan Yılmaz, birçok konuyu kamuoyuna basın sayesinde ilettiğini belirterek basın mensuplarına da teşekkür etti.

