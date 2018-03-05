Yalova Üniversitesi'nden 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı’na destek vermek amacıyla tek yürek olan Yalova Üniversitesi, aralarında rektör, genel sekreter, daire başkanları ve her kademeden akademik ve idari personelin bulunduğu 563 çalışanıyla tüm dünyaya ‘Devletimin arkasındayım’ mesajı verdi.

Yalova Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Güler Alkan öncülüğünde gerçekleşen Zeytin Dalı Harekâtı’na destek etkinlikleri kapsamında bir imza kampanyası düzenlendi. \'Sömürgecilere Karşı Yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nı Destekliyoruz\' başlığı ile hazırlanan metnin altına imza Yalova Üniversitesi’nin 563 personeli imza attı.

\'DEVLETİMİZİN ARKASINDAYIZ\'

Türkiye\'nin 2023 hedefleri kapsamında yükseköğretim kurumlarına düşen görevin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, Zeytin Dalı Harekâtı’na tam destek vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin arkasında olduklarını ifade etti. Harekâtın mazlumlara şefkat, zalimlere ise bir cevap niteliği taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Alkan, \"Döktükleri kandan beslenen ve bu uğurda masum insanların canına zarar vermekten çekinmeyen terör örgütlerinin çözüm için atılan tüm adımları boşa çıkarmasının ardından devletimiz kendilerine gereken cevabı vermiştir. Yerli ve milli duruşumuzun bir gereği ve sonucu olarak her zaman olduğu gibi tüm düşmanların su yüzüne çıktığı bu günde de devletimizin yanında taraf olmaktan gurur duyuyoruz. Bizler ülkemizin yükselen değeri Yalova Üniversitesi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve bu ülkenin derdi ile dertlenen 563 personel olarak hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz ve bundan asla taviz vermeyeceğiz\" diye konuştu.

\'TÜM DÜNYAYA UMUT IŞIĞI OLDU\'

Prof. Dr. Alkan, Zeytin Dalı Harekâtı’nın tüm dünyaya bir umut ışığı olduğunu belirterek, \"Ocak ayının 20’sinde attığımız bu ilk adım, tüm dünya mazlumlarına bir umut ışığı olarak tarihe geçmiştir. Mazisi şan ve şerefle dolu olan kahraman askerlerimiz de bu yolda canlarını hiçe sayarak yeryüzüne barışı getirmeyi kendisine görev bilmektedir. Tüm otoritelerin kör ve sağır oldukları Ortadoğu coğrafyasını kaderine terk etmeyecek ve bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek asıl sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getireceğiz\" ifadelerini kullandı.



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