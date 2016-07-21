Yalova Üniversitesi Rektörü Niyazi Eruslu gözaltına alındı

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca açığa alınan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açığa alınan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün açığa alınan Eruslu, yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Eruslu'nun ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.