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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yalova Üniversitesi Rektörü Niyazi Eruslu gözaltına alındı

Niyazi Eruslu'nun ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi

21 Temmuz 2016 19:13

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca açığa alınan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açığa alınan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün açığa alınan Eruslu, yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eruslu'nun ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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