Yalova sahil bandındaki panolara saldırıya tepki

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YILLARDIR atıl vaziyette duran ancak Yalova Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle Yalova’nın cazibe noktalarından biri haline gelen Doğu Sahil Bandı\'ndaki 11 pano, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Büyük değişime uğrayan ve Yalovalıların en çok tercih ettiği bir bölge haline gelen Doğu Sahil Bandı’nda bulunan panoların camları önceki gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Vatandaşlar saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “100 kere kırsalar 101\'inci kez yine yapacağız. 4 yıldır bu alanı kentimize yakışır bir hale getirip koruyabilmek, halkımızın kullanımına açabilmek için mücadele ediyoruz. Biz yaptık, buranın güzelleşmesini istemeyenlerse kırıp tahrip ettiler. Biz yılmadık, yine yaptık, yine yapacağız. Yalova’nın en önemli noktalarından bir tanesi Doğu Sahil Bandımız. İçerisinde Yalova’nın markası, Ata’mızın Yalova’ya mirası Yürüyen Köşk’ü barındırıyor. Panolardaki fotoğraflar da Atatürk\'ün isteği üzerine ağaç kesilmemesi adına köşkün kalaslarla yürütülüp ağaçtan uzaklaştırılmasını anlatıyor. Bu panoların tahrip edilmesi büyük bir saygıszılık. Arkadaşlarımız çalışmalara başladı, 2 güne kalmaz panolar yine eski haline getirilecek\" dedi.

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