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Yalova-Bursa yolunda narenciye yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, kontrolden çıkarak devrilen ve metrelerce sürüklenen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü U

03 Ocak 2019 02:37

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da, kontrolden çıkarak devrilen ve metrelerce sürüklenen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü U.Ü. (53), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Yalova-Bursa yolu Soğucak mevkiinde meydana geldi. Yalova\'ya istikametine giden U.Ü. yönetimindeki 09 AAR 365 plakalı mandalina ve portakal yüklü olan kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Metrelerce sürüklenen  kamyonun sürücüsü U.Ü., araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun devrilmesiyle birlikte, kasasında bulunan portakal ve mandalinalar ise yola saçıldı. Kaza sonucu Yalova-Bursa yolunun sağ şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kamyonun içerisine sıkışan U.Ü.\'nün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Sürücü U.Ü.\'nün cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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