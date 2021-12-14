Yalova Belediyesi'ndeki "zimmete para geçirme" davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E.'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Davada yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Reşat E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tutuksuz sanıkların yanı sıra CHP'nin genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından tutuksuz yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, duruşmayı adliye binası dışından takip etti.

Sanık ve avukatlarına söz verilmesinin ardından dinlenilen tanık L.P.T, mobilya ve büro üzerine iş yaptığını belirterek, belediyeden doğrudan temin usulü ile ihaleye girmeden işler aldığını söyledi.

Halit Güleç, müteahhit Bekir B. ve Reşat E'yi tanıdığını, 2019 yılına kadar belediyeye iş yaptığını anlatan L.P.T, Güleç'in müdürlerle yaptığı toplantıda kendisine iş verilmemesi talimatı verdiğini ileri sürdü.

"Salman'ın hiçbir fonksiyonu yok"

Reşat E'nin Güleç'in verdiği liste doğrultusunda ödemeleri yaptığına birçok kez şahit olduğunu iddia eden L.P.T, Güleç'ten habersiz otoparka dahi araç parkının yapılamadığını, belediyeyi Salman'ın yönetmediğini öne sürerek, "Salman'ın hiçbir fonksiyonu yok" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi

Tanığın ifadelerine katıldığını belirten sanık Reşat E. de tüm ödemeleri Güleç'in talimatıyla yaptığı iddiasında bulundu. Yalova Belediyesi avukatı ise 150 sayfalık bilirkişi raporuna, üyelerinden birinin hesap uzmanı olması nedeniyle katılmadıklarını, bu nedenle yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Mevcut bilirkişilerin aykırı rapor düzenlemesi nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulacak

Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunun özellikle sonuç kısmında yer alan değerlendirme bölümüne işaret ederek, yeni bilirkişi raporu hazırlanması ve mevcut bilirkişilerin aykırı rapor düzenlemesi nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulması talebini iletti.

Bilirkişilerin eldeki bilgi, belge, mesajlar ve konuşmalara raporda yer vermediklerini ileri süren Bekir B'nin avukatları, özellikle olaydan 7 gün sonra suç duyurusunda bulunan Salman, Güleç ve belediye yetkililerine yer vermediklerini, raporun yanlı düzenlendiğini iddia ederek, yeni heyet raporu alınması yönünde taleplerini aktardı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, Reşat E'nin tutukluluğunun devamına ve yeni bilirkişi raporu istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Muharrem Erkek: Yalova'nın seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman'ın derhal görevine iade edilmesi gerek

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz hukukçular olarak da biliyoruz bu dava daha çok uzayacak. Burada yapılması gereken tek bir şey var. Yalova'nın seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman'ın derhal görevine iade edilmesi gerek. Son bilirkişi raporu da iki Sayıştay denetçisinin, mali uzmanın ortaya koyduğu rapor da bu gerçeği ortaya koydu. Yeniden rapor istiyorlar, istesinler. Vefa Salman'ın suçsuz olduğu ortaya çıkacak."

CHP'li Erkek ayrıca şunları kaydetti:

"Yalova halkının iradesi daha fazla gasp edilmemeli"

“Bu konuda avukatları İçişleri Bakanlığı’na başvurdular. Biz Meclis’te İçişleri Bakanı’na karşı seslendik. Ama maalesef adaletle, göreviyle değil de başka şeylerle uğraşan bir İçişleri Bakanı. Cumhuriyet tarihinin belki de en basiretsiz İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Eğer adaletse, haksa, hukuksa Vefa Salman görevine iade edilmeli. Yalova halkının iradesi daha fazla gasp edilmemeli. Seçilmiş Belediye Başkanının görevi engellenmemeli. Çünkü biz biliyoruz ki uzun da sürse bu yargılamaların sonunda Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman beraat edecek. Suçsuz bir insanı sanık konumuna soktunuz, yargılıyorsunuz, görevden aldınız ve ortaya bir gerçek çıktı. Bakın benzer usulsüzlükler Türkiye’nin birçok yerinde, belediyesinde var. Samsun Belediyesi’nde bundan onlarca kat fazla usulsüzlük tespit edildi. Belediye başkanı görevden alındı mı, belediye başkan yardımcısına dava açıldı mı? Bu adaletsizliklerin hepsine son vereceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın”

“Bu davanın içinde de içişleri bakanı Süleyman Soylu var”

Erkek, gazetecilerin bilirkişi raporunun yeniden istenmesine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yargının baskı altında olduğunu çok iyi biliyoruz. Maalesef yargı, Türkiye’de yürütmenin tahakkümü altında. Her şeye rağmen yargı içerisinde hukuka, vicdanına göre görev yapan, hukuka uygun görev yapan yargıçlar, savcılar da tabii ki var. Bu davada da baskılar var. Bu davada da siyaset var. Bu davanın içinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Yoksa Vefa Salman niye görevinde değil? Çünkü Vefa Salman suçsuz. Son bilirkişi raporu da iki Sayıştay denetçisinin, mali uzmanın ortaya koyduğu rapor da bu gerçeği ortaya koydu. Yeniden rapor istiyorlar, istesinler. Vefa Salman’ın suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Gerçeğin üstünü hiçbir güç örtemez.”

Seyit Torun: Artık suç işleri bakanı oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da davanın siyasi olduğunu belirtti. Talimatla bir yargı sürecinin sürdüğünü savunan Seyit Torun, şunları söyledi:

“Burada bir hukuk katliamıyla karşı karşıyayız. Ama hak yerini bulacaktır. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede de sayın belediye başkanımız görevine iade edilecektir. Biz de sonuna kadar takipçisiyiz. Zaten Yalova halkının vicdanında suçsuzluğu aşikar. Gittiği her yerde vatandaşlarımızın ilgisi, vatandaşlarımızın güveni, vatandaşlarımızın teveccühü ortada. Ama bu adliye salonunda maalesef hakkı teslim edilmiyor. Onu da alacağız. İçişleri Bakanı değil artık suç işleri bakanı oldu. Talimatla süreci gidiyor. Bugün orada savcının talebi de açıkça ortaya koydu. Açıkça nasıl bir müdahale olduğu da görüldü. Üzülüyoruz. Yargının geldiği bu durum üzücü. Adalet herkese lazım, adalet hepimize lazım. Ama en kısa sürede bu davanın sonuçlanacağına, sayın belediye başkanımızın da görevine iade edileceğine inanıyoruz. Tekrar İçişleri Bakanı’nı göreve davet ediyoruz. Partizanlığı bırakın. O kantarda bir gün siz de tartılacaksınız, o kantarda bir gün siz de olacaksınız.”