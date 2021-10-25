Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasını Ergenekon ve Balyoz'a benzeten CHP'li Başarır: Kumpasın baş aktörü Süleyman Soylu’dur

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına gerekçe gösterilen Yalova Belediyesi’ne yönelik zimmete para geçirme ve yolsuzluk davasına ilişkin, “Biz, başından beri bu davanın bir kumpas davası olduğunu söyledik. Bu dava, Yalova’nın Ergenekon, Balyoz davasıdır. Kumpasın baş aktörü Süleyman Soylu’dur” dedi.

Ali Mahir Başarır, partisinin Yalova il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dava kapsamında 19 ayın ardından tahliye edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Başarır, mahkemeye bilirkişi raporunun sunulduğunu, bu raporda Salman ve Güleç’in suçsuzluğunun kanıtlandığını kaydetti.

“Kumpasın baş aktörü Süleyman Soylu’dur”

Yaklaşık 150 sayfalık rapor hakkında bilgi veren Başarır, “Biz, başından beri bu davanın bir kumpas davası olduğunu söyledik. Bu dava, Yalova’nın Ergenekon, Balyoz davasıdır. Bu bir kumpas davasıdır. Kumpasın baş aktörü Süleyman Soylu’dur. Yardımcıları AKP’nin il başkanıdır ve bu çirkin senaryoyu 20 aydır ilmik ilmik işleyerek ortaya koymak istiyorlar” dedi.

Yolsuzluğu ortaya çıkartanın Vefa Salman olduğunu kaydeden Başarır, şöyle devam etti:

“Biz, aslında teşekkür bekliyorduk, ödül bekliyorduk. Ne oldu? Bunu bir fırsata çevirmeye kalktılar, görevden aldılar. 150 bin Yalovalının, teyzelerimizin, amcalarımızın iradesini gasp ettiler ve dava süreci başladı. Kumpas olduğunu nerden anlıyoruz biliyor musunuz? Her duruşma 3 ay, 3 buçuk ay attı. Çünkü burada hak etmeyen, bu koltukta bir gasp sonucu oturan bir belediye başkanı vardı. Onu tutabildiği kadar orada tutmaları gerekiyordu. Biz, burada yaşanan çirkinlikleri Zekeriya Öz’ün yönettiği Ergenekon, Balyoz davalarında, özel yetkili mahkemeler döneminde bile görmedik. Bu kadar ağır söylüyorum. Başsavcı da sayın mahkeme de ve Yalova yargısı da töhmet altında kalmıştır. Kimin etkisiyle; Süleyman Soylu’nun etkisiyle. Süleyman Soylu burada yargıyı kullanarak Yalova’ya darbe yapmıştır. Darbeci bir İçişleri Bakanı vardır ve bunun hesabını verecek.”

“Tarihin en büyük mitingini yapacağız”

Bilirkişi raporunda Salman ve Güleç ile ilgili hiçbir şey bulunmadığını ifade eden Ali Mahir Başarır, “150 sayfa bu raporu, tüm süreci incelemişler. Diyor ki ‘Bir belediye başkanı olarak görevini harfiyen yapmıştır. Bu suç ortaya çıktıktan sonra hemen yargıya intikal ettirmiştir ve olayın oluşumunda gelişiminde hiçbir suçu olmadığı gibi bu süreci başarıyla yönetmiştir’. Bunu rapor söylüyor, bu mahkemenin almış olduğu rapor. Şimdi ben Süleyman Soylu’ya ‘Sen bu kentin, halkın iradesini gasp ettin’ dediğim zaman, ‘Darbe yaptın’ dediğim zaman ne diyebilir bana” diye konuştu.

Avukatlar vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı’na göreve iade için tekrar başvuracaklarını kaydeden Başarır, sözlerini şöyle noktaladı:

“Derhal bir dakika gecikmeksizin belediye başkanımızı görevine iade edeceksin. Buradan sayın mahkeme heyetine, üyelerine de sesleniyorum; sayın savcıya da sesleniyorum. Sakın iktidarın etkisi altında kalmayın. Genel başkanımızın yaptığı uyarı çok net. Bizlerin yaptığı uyarı çok net. Anayasa 137 çok net. Kanunsuz hiçbir talimatı almayın. Süleyman Soylu belediye başkanımızı görevine iade etmezse, mahkemeye baskı yaparsa, mahkeme bu rapora rağmen yanlış işler yapmaya devam ederse artık bizim de yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Tüm grup olarak, tüm Ankara, hatta tüm yurttaşlarımız belki de tarihin en büyük mitingini yapacağız ve o belediyenin önünde oturacağız.”

İl Başkanı Gürel: “Davaların enteresan bir siyasi özelliği var”

CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel de yaptığı açıklamada, “Davaların enteresan bir siyasi özelliği var. Hem uzatılması bağlamında siyasi bir hamle oluştu hem de her davada, bir sonraki davada görülecek şeyin gecikerek gelmesi. Özellikle MASAK raporu en son yaşadığımız. Yola çıktı bir hafta önce. Bir haftada Yalova adliyesine varamadı. Böyle, davalar uzatıldı. Bu suç daha önce işlendiği için bizim avukatlarımız da daha önce işlendiği resmi olan, tespit edilen bu suçta davaların, dosyaların birleştirilmesi talebinde bulundular. Fakat daha önceki belediye AKP’li olduğu için bu davalar birleştirilmedi. Sadece bizim dönemimizle alakalı bir davaymış gibi kamuoyuna vurgulandı. Ben merak ediyorum, bundan sonra AKP’nin siyasi hamlesi ne olacak? Ne bulacaklar? Bu işi uzatmak için, belediye başkanını göreve geri döndürmemek için acaba 4., 5. siyasi hamleleri ne olacak diye de merak ediyorum. İçişleri Bakanı’nın acilen, hemen belediye başkanımızı, tüm herkesi görevine geri döndürmesi ve Yalova halkının seçimde ortaya koyduğu toplumsal iradesine saygıyı hemen tesis etmesini bekliyoruz” dedi. (ANKA)