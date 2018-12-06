Yalova Belediye binasında ateş açan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye binasında dün CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla 2 el ateş açan Özcan D. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özcan D.\'nin X- Ray cihazı bulunmadığı belirtilen binaya turnikelerin yanından geçip girdiği ifade edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yalova Belediyesi hizmet binasında meydana geldi. Çok sayıda suç kaydı bulunan Özcan D.\'nin belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesi bir süre önce iflas etti. Maddi sıkıntı çektiği öne sürülen Özcan D., yardım talep etmek için belediyeye geldi, 3\'üncü kata çıkarak Başkanı Vefa Salman ile görüşmek istediğini belirtti. Ancak görevliler Başkan Salman\'ın programının olduğu için yerinde olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Özcan D. bir alt kata indi, buradaki çay ocağının önünde bir süre bekledikten sonra silahını çıkarıp iki el pencereye doğru ateş açtı. Büyük paniğin yaşandığı belediye binasına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özcan D., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

X-RAY CİHAZI OLMADIĞI İDDİASI

Yalova Belediyesi hizmet binasının girişinde X-Ray cihazı olmadığı belirtildi. Silahla binaya giren Özcan D.\'nin turnikelerin yanından geçerek üst kata çıktığı görüldü. O anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

SURİYE\'DE SAVAŞTIĞI İDDİASI

Özcan D.\'nin sosyal medya hesaplarında, iç savaşın yaşandığı Suriye\'de elinde Kalaşnikof piyade tüfeğiyle çekilen fotoğraflar paylaştığı görüldü. Bir süre önce Suriye\'ye giderek Türkmen birliklerine katılan Özcan D.\'nin, cephede rejim ve terör örgütlerine karşı savaştığı öne sürüldü.

Özcan D.\'nin 29 Haziran tarihinde yapılan bir açılış etkinliğinde de Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Özcan D., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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