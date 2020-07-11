Yalova Başsavcılığı, şort giyen kızı yumruklayan kişi için 'akıl hastası şüphesi var' dedi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, yolda yürürken şort giydiği gerekçesiyle 71 yaşındaki bir erkek tarafından yumruklanan Beril Nisa Aydın konusundaki soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı. Başsavcılık, serbest bırakılan Hüseyin A. isimli şahsın, akıl hastalığı şüphesi olduğu da vurgulandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Beril Nisa Aydın'ın şort giydiği gerekçesiyle Hüseyin A. tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili farklı yorumlarda bulunulduğu belirtildi.

"Atipik psikoz şüphesi bulunuyor"

Aydın'ın şikâyeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olarak soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Yalova Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Müşteki B.N.A, sağlık durumuyla ilgili kati rapor alması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Ayrıca H.A'nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe bulunduğundan alınacak raporun sonucuna göre şüpheli hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi için ilgili mahkemeden talepte bulunulacaktır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Ne olmuştu?

Yalova'da 71 yaşındaki bir erkek, yolda yürüyen üniversite öğrencisi genç kadına şort giydiği gerekçesiyle saldırdı. Genç kadına saldırdığını kabul eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.