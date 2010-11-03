Yalnızlığa son verdi!

T24

Üç aydır birlikteler Oya Başar, yaklaşık üç aydır “Kurtlar Vadisi” oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Ali Karagöz ile birlikte.Geçtiğimiz hafta sonunu Kıbrıs’ta geçiren çift, basının dikkatini çekmemek için oyuncu arkadaşlarının bulunduğu masada ayrı ayrı oturdu.Hastanede yanındaydı Yakın çevrelerinde çiftin çok mutlu olduğu, çok uyumlu ve huzurlu bir beraberlik yaşadığı konuşuluyor. Öte yandan, Karagöz’ün geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçiren Başar’ı hastanede de hiç yalnız bırakmadığı öğrenildi.