-Yalnız, zeki ve muhalif: Julian Assange LONDRA (A.A) - 03.10.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın onayı olmadan geçen ay İngiltere'de piyasaya çıkan kitabı, meraklı kişiliğini, zekasını, muhalif yanını ve yalnızlığını gözler önüne seriyor. Yaklaşık 10 aydır İngiltere'de ev hapsinde olan ve İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange'ın 253 sayfalık "Julian Assange: The Unauthorised Autobiography" isimli kitabı, merkezi İskoçya'da bulunan yayınevi Canongate'in ön sözüyle başlıyor. Yayınevi, 20 Aralık 2010 tarihinde Assange'ın Canongate ile bir sonraki yıl basılmak üzere bir otobiyografi yazmak için anlaşma imzaladığını bildiriyor. Yayınevi ile Assange arasındaki anlaşmazlıktan önce Julian Assange, "Umarım bu kitap, neslimizin en birleştirici belgelerinden biri olur" ifadesini kullanıyor. Ancak kitap bittiğinde, Assange kitabının "fazla kişisel" olduğuna karar veriyor ve basılmasını istemiyor. Assange ile yapılan toplam 50 saatlik ses kayıtlarının olduğu röportaj sonucu, Assange adına bir yazarın kaleme aldığı kitapta olaylar, Wikileaks'in kurucusunun ağzından anlatılıyor. Dünyadaki 38 yayınevi Assange'ın otobiyografisini basmaya hazırlanırken, 7 Haziran 2011'de Assange yaptığı anlaşmayı iptal etmek istediğini açıklıyor. Canongate yayınevi ön sözünde, "Biz Julian'ın kitapla ilgili değerlendirmesine katılmıyoruz. Bizce kitap Assange'ı, yaptığı işi ve gerçeği ortaya çıkarmak konusundaki bağlılığını anlatıyor" ifadelerine yer veriyor. Yayınevi, Assange anlaşmasını iptal etmeye karar verdiğinde, daha önce yaptığı ve Assange'ın geri vermediği yaklaşık 500 bin sterlinlik ödeme nedeniyle kitabı basmaya karar veriyor. Assange kitabın geçen ay piyasaya sürülmesinin "kitabın basılmasının bilgi alma özgürlüğüyle ilgili olmadığını" savunarak, yayınevini "fırsatçılık ve ikiyüzlülükle" suçladı. -"Hacklemek bağımlılık yapıyordu"- Assange'ın "izinsiz" otobiyografi kitabında dikkati çeken bazı konular ve bölümler bulunuyor. "Meraklı" bir çocuk olduğunu kaydeden Assange, "Bir gün düşmanlarıyla karşılaşacağını ve düşmanlarının gerçeği istediği için kendisinden nefret edeceğini" yazıyor. 7 Aralık 2010'da Londra'daki Wandsworth Cezaevine girişiyle başlayan kitapta Assange, "İşimi yaptığım için suçlu olarak damgalanacağım düşüncesi beni dehşete düşürüyor" diyor ve hapishanede duyduğu yalnızlığı anlatıyor. Kitapta Assange'ın kendini yalnız hissetmeye başladığını ifade ettiği bir diğer bölüm ise Wikileaks'in hükümetleri ve kurumları hedef alması kararı oluyor. Kitapta şu ifadelere yer veriliyor: "2006 yılında kurumları ve hükümetleri ele almaya karar verdim. Kendine özgü bir siyaset düşünürü değilim, hiçbir zaman da bunu iddia etmedim, ama teknolojiyi biliyorum ve hükümetlerin yapılarını anlıyorum. Böylece 4 Ekim 2006'da wikileaks.org'u kurdum. Sanırım hayatımın bir daha asla eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Kenya'dan Tanzanya'ya oradan Kahire'ye kadar giderek siteyi kurdum ve bir sırt çantasıyla yaşamaya başladım. Çok fazla kıyafetim olmadı. Elimdeki parayı çabuk harcadım ya da verdim. Çoraplarım ve iç çamaşırlarımın olduğu bir çantam ve dizüstü bilgisayarlarım ile kabloların olduğu başka bir çantam vardı." Hacklemekten duyduğu heyecanı ve bunun yarattığı alışkanlığı ise Assange şu satırlarda anlatıyor: "Heyecanı büyüktü. Bir kişiyi satrançta ilk kez yenmek gibiydi. Bunun hazzını anlamayan insanlarla karşılaştığımda şaşırıyorum. Bu, yaratılışın kendisinin, bir şeyi yakından anlamanın ve bunu yeniden yapmanın hazzı. Kesinlikle bağımlılık yapıyordu." -"Şovenist bir domuz olabilirim, ama tecavüzcü değilim"- Assange kitabında İngiltere'den İsveç'e iadesinin istendiği iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla ilgili masum olduğunu savunuyor. Julian Assange, İsveç'e yaptığı seyahati şöyle anlatıyor: "Geçen yıl 11 Ağustos'ta İsveç'e gittim. Bir akşamüstü arkadaşlarımla ve onların arkadaşlarıyla yemeğe gittim. İsveçli tecrübeli gazeteci Donald Böstrom, yanında bir başka İsveçli gazeteci, Amerikalı bir gazeteci ve onun kız arkadaşıyla. Kızla konuşuyordum ve Böstrom beni tuzağa düşürülebileceğim konusunda uyardı, ama kızdan etkilenmişim ki Donald'ın dediklerini çok ciddiye almadım. İsveç'te siyaset konusunda çalışan A'nın evinde kalacaktım ve o evde olmayacaktı, ama birkaç gün erken geldi. Bana evde bir yatak olduğunu söylediğinde, ona güvenmemek için bir nedenim yoktu. Bunun arkadaşça bir teklif olduğunu düşündüm. Evet dedim ve o gece birlikte olduk." Assange, A'nın kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği gecenin ertesi günü A'nın kendisini bir partiye çağırdığını ve o gece A'nın gayet mutlu göründüğünü vurguluyor. Bir başka gün ise W. isimli kadınla bir basın toplantısında tanıştığını anlatan Assange, her iki kadınla da zaman geçirmesine karşın, onlara sonradan çok fazla ilgi göstermediğini, örneğin onlara telefon etmediğini ifade ediyor. Assange kadınlara tecavüz etmediğini şu sözlerle anlatıyor: "O kadınlara tecavüz etmedim ve aramızda yaşananlarda onların böyle düşünmesine neden olacak bir şey yoktu. Şovenist bir domuz olabilirim, ama tecavüzcü değilim. Her ikisi de benimle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdi ve arkasından da benimle vakit geçirmekten mutluydular." Assange kitabının bu bölümünde, İsveç'teki tecavüz iddiasından önce irtibat halinde olduğu kişilerden birinin, Amerikan hükümetinin kendisini suçlamak için bahane aradığı konusunda uyarıda bulunduğunu yazıyor. -Kitap İngiltere'de çok satmıyor- Assange'ın kitabı geçen ay İngiltere'de piyasaya çıktığından bu yana çok fazla satmadı. Örneğin WHSmith isimli kitapçının "en çok satan kitaplar" listesinde Assange'ın kitabı 50 kitap arasında 49'uncu sırada yer alıyor. BBC, kitabın piyasa çıktığı ilk 3 günde yalnızca 644 kopya sattığını bildirdi. Örneğin, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in geçen yıl çıkan anı kitabı İngiltere'de ilk 3 günde 90 bin kopya satmıştı. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, 16 Aralık 2010'dan bu yana İngiltere'nin doğusundaki Suffolk'da ev hapsinde tutuluyor. 40 yaşındaki Assange'ın İsveç'e iade kararını temyize götürdüğü dava süreci Temmuz ayında sona ermişti. Londra'daki Yüksek Mahkemenin temyiz duruşmasına ilişkin kararını bu ay içinde açıklaması bekleniyor. Assange ile ilgili iade kararını temyiz mahkemesi bozmazsa, Wikileaks'in kurucusunun kararı İngiltere'de bir üst mahkeme olan "Supreme Court"a götürmesi bekleniyor. Assange kendisine yöneltilen tecavüz suçlamasının bahane olduğuna, Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmaları nedeniyle İsveç'ten ABD'ye gönderileceğine inanıyor. Julian Assange'ın gizli belgeleri yayımlayan Guardian gazetesi ve son olarak yayınevi Canongate ile düştüğü anlaşmazlıkların ardından İngiliz basını, Wikileaks'in kurucusunun birçok dostunu yaşadığı anlaşmazlıkların ardından kaybettiğine ve anlaşması zor bir insan olduğuna dikkati çekiyor.