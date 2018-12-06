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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yalnız yaşayan Mehmet Emin Gözüaçık (65), evinde kızı tarafından ölü bulundu

06 Aralık 2018 02:10

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da yalnız yaşayan Mehmet Emin Gözüaçık (65), evinde kızı tarafından ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi\'ndeki Taşkıran Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Emin Gözüaçık\'ın kızı, babasını evde hareketsiz bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Gözüaçık\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölü bulunduğu yerde yanında ısıtıcı bulunan Gözüaçık\'ın cesedi, otopsi için Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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