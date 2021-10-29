Yalnız yaşayan vatandaşlar: Geçinemiyoruz; evimin bir odasını kiralamayı düşünüyorum

İstanbul'da yalnız yaşayan vatandaşlar, gelirlerinin dörtte birini gıda alışverişi, kira ve faturalara verdiklerini belirterek geçinemediklerini anlattı. Yalnız yaşayan vatandaşlar, kira ve faturaları bölüşmek için evinin bir odasını kiralamayı düşündüklerini, mutfak masraflarından kıstıklarını, çok soğuk olana kadar doğal gazı açmayacaklarını söyledi.

Türk-İş verilerine göre bekar ve tek yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ekim ayında 3 bin 771 bin TL oldu. Türkiye’de yalnız yaşama trendi artıyor. 2014 yılında yalnız yaşayan hane halkının oranı yüzde 13,9 iken bu oran 2020 yılında yüzde 17,9’a çıktı. Yalnız yaşayan hanelerin en yüksek olduğu il yüzde 28.7 ile Gümüşhane , en düşük olduğu il ise yüzde 10,2 ile Diyarbakır.

"Gelirin dörtte biri kira ve faturaya gidiyor"

Haber Global'den Gökhan Kam'ın haberine göre, Kadıköy, Fikirtepe’de bir sitede tek başına yaşayan yazılım mühendisi Çağrı Kaplan, büyükşehirde tek başına yaşam maliyetini üstlenmenin gün geçtikçe zorlaştığına dikkat çekti. Kaplan, gelirinin dörtte birinin faturalar ve kiraya gittiğini söyledi. Kaplan, yaşam standardını yükseltmek için yurt dışında yaşamayı düşündüğünü dile getirdi.

Kağıthane Çeliktepe’de çalışan finans uzmanı Çiğdem Zeyrek, yaşam koşullarından dolayı kirada oturduğu evin bir odasını kiralamayı düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Hem gıda hem faturalar hem de kira nedeniyle çoğu zaman ayın son haftası bankaya başvurmak zorunda kalıyorum. Yalnız yaşayanların A ve B planı olması gerektiğine inanıyorum. Kış aylarında ekonomik olarak daha da zorlanırsam kirada oturduğum evimi ben de kiralamak zorunda kalacağım.”

"Çok üşüyene kadar doğalgazı açmayacağım"

Maltepe’de yaşayan ortaokul öğretmeni Sevda Kara ise faturalarının şu anda aylık 600 TL tuttuğunu ve bu kış "çok üşüyene kadar doğalgazı açmak istemediğini" belirterek “Böyle giderse tekrar ev arkadaşı alabilirim” dedi.

"3 öğrenci bursuyla bir kirayı ödeyemiyor"

Şişli, Kurtuluş’ta oturan çanta imalatçısı olan Gökhan D., “Öğrenciyken 300 TL burs alıyordum. 3 arkadaş ev tutmuştuk ve kiramız 800 TL'ydi. Bir aylık kirayı 3 kişi burslarıyla ödeyebiliyordu. Şu an kiram 2 bin 750 TL. Öğrenci bursu bugün 600 TL. 3 öğrenci bursuyla bir kirayı ödeyemiyor. Bu durum hayatın ne kadar pahalılaştığını gösteriyor” diye konuştu. Bir haftalık market alışverişinin 450 TL tuttuğunu anlatan Gökhan D., faturalarında eklenmesiyle bir kişinin ayda 5-6 bin TL kazanca ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Her geçen gün aldığımız para eriyor"

Fatih, Kocamustafapaşa’da ortaokul öğretmenliği yapan Hülya Sezer, dört yıldır yalnız yaşadığını, yaz aylarında 350-400 TL, kış aylarında ise 800-1000 TL arasında fatura ödediğini söyledi. Sezer, “Her geçen gün aldığımız para eriyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Market alışverişinde çok ciddi bir fark oluştu"

İsmini vermek istemeyen Maltepe’de yalnız yaşayan bir vatandaş, ekstra bir şey yapmak istediğinde mutfak giderlerinden kıstığını belirterek şöyle konuştu:

"Mevcut gelirimle 3 yıl önce hem ev giderlerini karşılayıp hem de yılda 2-3 kez tatil yapabiliyordum, yani geçim çok daha kolaydı. Şu an ise ancak o ayı döndürebiliyorum. Özellikle market alışverişinde çok ciddi bir fark oluştu. Elektrik, doğal gaz giderleri çok arttı. Ama maaşlar aynı oranda artmıyor"