T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalnız yaşayan kadına kaymakamdan ev

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Çaylar köyünde tek başına yaşayan Zerdi Gezer'e (60), Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ev yaptırıyor

30 Ağustos 2018 12:50

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ\'un Varto ilçesine bağlı Çaylar köyünde tek başına yaşayan Zerdi Gezer\'e (60), Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ev yaptırıyor. 
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çetin, düzenlediği köy ziyaretleri sürerken, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki 70 haneli ve 500 nüfuslu Çaylar köyü sakinlerinin sorunlarını dinledi. Kaymakam Çetin, köyde yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan Zerdi Gezer\'e ev sözü verdi. Çetin, kısa sürede inşaatına başlanan Gezer\'in evinde, beraberindeki İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları ile incelemelerde bulundu. Evin bir an önce bitirilmesi talimatını veren Kaymakam Çetin, \"Evin inşaatına başladık. Teyzemiz, fedakarca inşaatın başında ayrılmıyor. Biz de devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Muhtarımız burada, köyden vatandaşlarda destek oluyor. Köylüler de burada çalışıyor. Teyzemize güzel bir ev yapacağız. Çayını da içmeye geleceğiz\" dedi.
Eşinin öldüğünü, 4 çocuğunun da evlenerek, uzağa gittiğini ve bu yüzden tek başına kaldığını dile getiren Zerdi Gezer ise Kaymakam Çetin\'e teşekkür etti. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FatihDHAMUŞ VartoZerdi GezerKaymakamBelediye Başkan Vekili Mehmet NuriKaymakamıBelediye Başkan VekiliGezerJandarma Bölük Komutanı Jandarma BinbaşıTerzi Sosyal YardımlaşmaDayanışma VakfıEvin birTeyzemizBiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24