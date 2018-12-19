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Yalnız yaşadığı evinde sobadan zehirlenip öldü

Emre Saçlı /SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nazım Karabulak (75), yaşamını yitirdi

19 Aralık 2018 19:31

Emre Saçlı /SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nazım Karabulak (75), yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi 71 Sokak 44-B numarada yalnız yaşayan Nazım Karabulak\'tan bir süredir haber alamayan arkadaşları, bugün eve giderek, zili çaldı. Yanıt alamadıkları için meraklanan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine eve polise ve sağlık ekipleri gitti. Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Evde baygın bulunan Karabulak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Karabulak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karabulak\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

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