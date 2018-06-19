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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan Okyar Apaydın (78), komşuları tarafından evinde ölü bulundu

19 Haziran 2018 17:01

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan Okyar Apaydın (78), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun süre Okyar Apaydın\'dan haber alamayan komşuları, eve gitti. Eve giren komşuları, Apaydın\'ı yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Okyar Apaydın\'ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Apaydın\'ın cansız bedeni, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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