İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta 33 yaşındaki Selçuk Ardıç, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Yenişehir Mahallesi\'ndeki Erdem Apartmanı\'nda meydana geldi. Apartman sakinleri, Selçuk Ardıç\'ın yalnız yaşadığı daireden kötü kokular geldiğini belirleyip, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca komşuları Ardıç\'ın yakınlarına haber verdi. Gelen eniştesi Serdar Arslan, çilingir yardımıyla girdiği evde, Selçuk Ardıç\'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemenin ardından Ardıç\'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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