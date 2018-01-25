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Yalnız yaşadığı evde, sobadan zehirlendi

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sinan Sayhan (35), hastanede tedaviye alındı

25 Ocak 2018 19:44

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sinan Sayhan (35), hastanede tedaviye alındı.
Yenice Mahallesi\'nde oturan Sinan Sayhan, bugün çalıştığı fabrikaya gitmeyince, mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Telefona cevap alamayınca evine giden arkadaşları, içeri girdiklerinde Sayhan\'ı baygın buldu. Sinan Sayhan, çağırılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edilen Sayhan, ilk müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildi.

 FOTOĞRAFLI 

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