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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, İbrahim Kılıç (61), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

09 Ocak 2019 17:28

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, İbrahim Kılıç (61), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İbrahim Kılıç’tan 3 gündür haber alamayan komşuları evin kapısını çaldı. Yanıt alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Kılıç\'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Kılıç\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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