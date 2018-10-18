T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Cevahir Koyuncu (29), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

18 Ekim 2018 20:07

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde Cevahir Koyuncu (29), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Cevahir Koyuncu’dan haber alamayan yakınları, köyde yaşayan babasına haber verdi. Köyden oğlunun yalnız yaşadığı eve gelen baba Doğan Koyuncu, kapıyı açamayınca evin demir korkuluklarını sökerek içeri girdi. Evin içerisinde oğlu Cevahir Koyuncu’nun hareketsiz yattığını gören baba Koyuncu, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Koyuncu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Koyuncu’nun cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet KORKMAZGÖLBAŞI Adıyaman DHAADIYAMAN GölbaşıCevahir KoyuncuOlayCumhuriyet MahallesindeCevahir KoyuncudanKöydenDoğan KoyuncuEvinCevahir KoyuncununKoyuncuSağlıkKoyuncununMalatya Adli Tıp Kurumuna
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24