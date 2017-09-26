Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta kendisinden 5 gündür haber alınamayan 47 yaşındaki Salih Ağpolat, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 18\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Üç katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Salih Ağpolat\'tan 5 gündür haber alamayan alt katta oturan annesi Gülhanım Ağpolat, oğluna bakmak için yukarı çıktı, içeriden kötü bir kokunun geldiğini fark etti. Bunun üzerinde anne Ağpolat, diğer oğlu Yunis Ağpolat\'ı arayarak haber verdi. Gelen ağabey Yunus Ağpolat, kapıyı açamayınca, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği evde, Salih Ağpolat\'ı yatağında hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ağpolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağpolat’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne gönderildi. Bekar olan Salih Ağpolat’ın sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi.

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