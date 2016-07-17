'Yalnız kurt' mu, emir kulu mu?



Cihatçı IŞİD milisinin en az 84 kişinin öldüğü Fransa'nın Nice kentindeki kamyon katliamının sorumluluğunu üstlenmesinden bu yana, onlarca kişinin canına kıyan ve onlarca kişiyi de yaralayan caninin gerçekten IŞİD sempatizanı olup olmadığı araştırılıyor. Failin IŞİD üyesi olduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmadı. Komşuları ve aile yakınları 31 yaşındaki Mohamed Lahouaiej-Bouhlel'in İslamcı olarak isim yapmadığını ve ‘yalnız kurt' olduğunu söylüyorlar. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel'in psikolojik hasta ve şiddete yatkın olduğunu ise çevresindekiler de doğruluyorlar.

Nice'yi kana buladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen Tunuslu saldırganın IŞİD üyesi olduğuna dair Fransa hükümetinin de bilgisi yok. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve onu ‘IŞİD'in çağrılarına duyarlı ve eğitimden geçirilmediği ve savaşmadığı halde en kanlı saldırıları düzenleyebilecek tıynetteki bireysel eylemci' olarak tarif ediyor.

Fransa hükümeti failin son derece kısa zamanda radikalleştiği noktasından hareket ediyor. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel'i tanıyanlar İslamcı ve mümin olamayacağını, camiye de hiç gitmediğini söylüyorlar. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel bir buçuk yıl önce boşanana kadar eşi ve çocuklarıyla bir apartman dairesinde oturuyordu. Son olarak dinlenen tanıklar ise Tunuslu eylemciyi dindar bir kişi olarak tanıdıklarını söylüyorlar.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel'in çabuk kızan bir yaradılışı olduğunu belirten bir komşusu eşinin kendisine, ‘dayak yediği için kocasından ayrılmaya karar verdiğini' anlattığını söyledi. Eşinden ayrıldıktan sonra sinir krizleri geçiren üç çocuk babası Mohamed Lahouaiej-Bouhlel'i kızının oyuncak ayısını ve evin şiltelerini bıçakla parçaladığı öğrenildi.

Şiddete yatkın ve gösteriş düşkünü

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel'in ev değiştirdikten sonra içine kapandığı, kendisini selamlayanlara karşılık vermediği, kısa pantolonla dolaştığı, sigara ve alkole düşkün olduğu ve gösterişe önem verdiği de hakkında anlatılanlar arasında.

Tunus'ta yaşayan babası da oğlunun ruhsal problemleri olduğunu, çok çabuk kızıp eline geçen şeyleri parçaladığını ve depresyon geçirdiği için hekimlere başvurduklarını anlatmıştı. 2005 yılında Tunus'u terk edip Fransa'ya yerleştikten sonra babasıyla hiç haberleşmeyen Mohamed Lahouaiej-Bouhlel yıllarca Nice'de kamyon şoförlüğü yapmış ve poliste İslamcı ya da tehlikeli olduğuna dair hiçbir kayıt düşülmemişti. Küçük çaplı hırsızlık yapan Mohamed Lahouaiej-Bouhlel mart ayında bir trafik kazası yüzünden kavga çıkardığı için altı ay hapse mahkûm olmuş, ancak cezası tecil edilmişti. Onu kamyon kiralayıp 80'den fazla insanı öldürmeye sürükleyen nedenin ne olduğu esrarını koruyor.