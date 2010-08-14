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Yaşam

Yalnız erkek daha çabuk ölüyor

Bekarlık erkeklere yaramıyor! Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, etrafında kadın bulunmayan erkeklerin daha çabuk öldüğünü ortaya çıkardı.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Bekarlık erkeklere yaramıyor! Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, etrafında kadın bulunmayan erkeklerin daha çabuk öldüğünü ortaya çıkardı.  


Amerikalı bilim adamları incelemeler sonunda kadınların erkeklerin ömrünü uzattığını, ama erkeklerin kadınların hayat kalitesinde bir fark meydana getirmediğini açıkladı.


Evliliğin ve ilişkinin erkekler üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten uzmanlar bunun en önemli sebebi olarak kadınların iyi birer bakıcı olup erkeğin arkasını toparlaması olduğunu söyledi.
Araştırmayı yürüten uzmanlar, kadın nüfusun daha az olduğu Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ortalama erkek ömrünün kısalacağını ileri sürdü.


Araştırma boyunca insanların yaşam sürelerini ve bu zaman zarfı içinde erkek/kadın oranını incelediklerini belirten uzmanlar, kadınların az bulunduğu bir dönemde erkeklerin daha erken öldüğünü açıkladı.

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