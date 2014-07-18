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Yaşam

Yalnız adam, duş başlığını kız arkadaşa çevirdi

ARuFa adlı internet kullanıcısı, yalnızlığını duş başlığını kız arkadaşıymış gibi gidermeye çalıştı

18 Temmuz 2014 16:48

‘Kız arkadaşım yok ama duş başlığım var ya?’ diye düşünen genç, kolları sıvadı. ARuFa adlı internet kullanıcısı, kız arkadaşı olmadığını dünyaya ilan etmenin garip bir yolunu buldu. Duş başlığını kız arkadaşı haline getiren genç adam, internet fenomeni oldu.

Radikal’de yer alan habere göre, genç adam hemen basit birkaç malzemeyi bir araya getirdi.

Sonra hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarına başladı.

Önce bir yüz verdi sevgilisine. Sonra cıbıl cıbıl dolaşmasın diye bir elbise uydurdu.

Geri kalanı hayal gücüne kalmıştı.

Saçları da ekledik mi tamamdır.

İşte! İdeal kız arkadaşı karşısındaydı.

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