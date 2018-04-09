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Yalıya çarpan geminin işletmecisinden açıklama

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Vita Management S.A: Olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusundaki kararlıyız

09 Nisan 2018 20:40

İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan "Vitaspirit (DWT 74269)" isimli geminin işletmecisi Vita Management S.A, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusunda kararlı olunduğunu bildirdi.

 "Vitaspirit (DWT 74269)" adlı gemi cumartesi günü ana makinesinde oluştuğu belirtilen arıza nedeniyle sürüklenerek en son İstanbul Kırmızısı filminin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Yalıda büyük hasar oluşmuştu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Vita Management S.A'nın işletmecisi olduğu "Vitaspirit (DWT 74269)" adlı gemisinin Rusya'dan Mısır'a doğru seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda bir yalıya çarpmasından üzüntü duyulduğu belirtildi. Kılavuz kaptanın da hazır bulunduğu geminin, ana makinesinde meydana gelen sorun neticesinde rotasından saparak tarihi bir yapıda hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vita Management S.A olarak bu talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Olaydaki en büyük tesellimiz ise herhangi bir yaralanma veya çevresel kirliliğin yaşanmamış olması. Bu vesileyle söz konusu olay esnasında yardımlarını esirgemeyen Türk yetkililerine içten teşekkürlerimizi sunarken, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusundaki kararlılığımızı da ayrıca ifade etmek isteriz. Olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılan Vitesipirit, bir sonraki talimata kadar Marmara Denizi'nde demirli vaziyette beklemektedir."

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