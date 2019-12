Yalın'dan çalıntı iddialarına yanıt

İki şarkı arasında şaşırtan benzerlik

Şarkı 1,5 yıl önce yapıldı

Zalim'in çalınmasında niye

kimse duyarlılık göstermiyor?

Yalın konuyla ilgili Milliyet gazetesine açıklama yaptı.Sözü ve müziği Alexander Rybak’a ait olan şarkı 5 aydır müzik kanallarında ’Eurovision’daki en favori şarkı’olarak yayınlanıyordu. Etnik ezgileriyle herkesin beğenisini kazanan şarkı Norveç’e 387 puan kazandırmıştı.MESAM (Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Ali Rıza Binboğa bu durumun Yalın’ın albümünü tehlikeye sokacağını belirterek şunları söyledi: “Eserin gerçek sahibi Alexander Rybak’ın şikayetçi olduğu takdirde Yalın’ın albümü toplanabilir. Eğer altına bir de eser sahibi olarak kendi adını yazmışsa Rybak yüklü miktarda tazminat davası da açabilir. Biz MESAM olarak dünya repertuarını da koruyoruz. Bununla ilgili ’Bu şarkı aynen alınmıştır’ diye bir ihbar söz konusu olursa, şarkıyı teknik bilim kuruluna göndeririz. Rybak ” Yalın’ın en şiddetli şekilde cezalandırılmasını istiyorum “ diye başvuru yapabilir. Bu durum hapis cezasına kadar gider. Her türlü izinsiz kullanım korsanlıktır.”Yalın, 14 Mayıs'ta piyasaya çıkan "Ben Bugün" albümünde yer alan "Bit Pazarı" şarkısının, 16 Mayıs'ta yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç adına birinci olan Alexander Rybak’ın seslendirdiği Fairytale isimli şarkısıyla aynı olduğu iddialarına cevap verdi. İddiaların kendisini çok üzdüğünü belirten Yalın adına bir açıklama yapan Avrupa Müzik, "Her iki şarkının da introlarında keman kullanmak dışında hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. Şarkı introlarındaki aynı müzik aletini kullanılmasından yola çıkarak her iki şarkının aynı olduğunu söylemek ve bununda Norveç’lilerden çalındığını itham etmek yapımcı şirket olarak hem bizi hem de Sanatçımız Yalın’ı çok üzmüştür. Konuyla ilgili gerekli hukuki işlemler yapılacaktır" ifadesine yer verdi.Düzenlemesi Alper Erinç tarafından yapılan şarkının varlığından 1,5 yıl önce yaptığı bir röportajta da bahsettiğini belirten Yalın, şarkının aranje edilmiş halini 1 şubat 2008'de daha önce "Değmez" isimli şarkısını Japon yıldız A.I için İngilizceye çevirerek kullanan Martin Kierzsenbaum’a da gönderdiğini söyledi.Yalın, 5 yıl önce tanınmasını sağlayan "Zalim" şarkısının izin alınmadan şarkıcı Rovena Stefa tarafından ‘Zemer’ ismiyle, Bulgar şarkıcı Toni Storaro ‘Greshnica’ ismiyle ayrıca Rusça, Arapça, Sırpça ve Yunanca olarak çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiğine dikkat çekti ve "Neden bu konuda kimse duyarlılık göstermiyor?" diyerek isyan etti.