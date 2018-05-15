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Spor

Yalıkavakspor hentbolda Süper Lig'de

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA) - HENTBOL Kadınlar 1'inci Ligi'nde son hafta karşılaşmasında Sivas Belediyespor ile kozlarını paylaşan Yalıkavakspor, rakibiyle 18-18 berabere kalıp adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı

15 Mayıs 2018 13:59

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA) - HENTBOL Kadınlar 1\'inci Ligi\'nde son hafta karşılaşmasında Sivas Belediyespor ile kozlarını paylaşan Yalıkavakspor, rakibiyle 18-18 berabere kalıp adını Süper Lig\'e yazdırmayı başardı. Kıran kırana geçen müsabakada Sivas Belediyespor ilk yarıyı 8-6 önde tamamlarken, ikinci yarıda toparlanan ve istediği sonucu alan Bodrum temsilcisi maç bitiminde büyük sevinç yaşadı.
Başkan Mehmet Esen yakaldıkları başarıyı sezon başında beri hedeflediklerini belirterek, \"Biz her zaman takımımıza inandık. Kızlarımız emeklerinin karşılığını aldı. Artık Süper Lig\'de başarıdan başarıya koşacağız\" dedi. 

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