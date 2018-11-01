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Ekonomi

Yalıkavak Marina UNICEF'in eğitim sponsoru oldu 

Elif Varan / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Yalıkavak Marina, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Türkiye'de yürütülen programlarına destek sağlamak amacıyla düzenlediği "UNICEF Umut Balosu 2018"in "Her Çocuk İçin Eğitim" sponsoru oldu

01 Kasım 2018 17:28

Elif Varan / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Yalıkavak Marina, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu\'nun (UNICEF) Türkiye\'de yürütülen programlarına destek sağlamak amacıyla düzenlediği \"UNICEF Umut Balosu 2018\"in \"Her Çocuk İçin Eğitim\" sponsoru oldu. 
Bodrum Yalıkavak bölgesinin en lüks yat, alışveriş ve yaşam merkezi olan Yalıkavak Marina, UNICEF Umut Balosu 2018’in “Her Çocuk İçin Eğitim” sponsoru oldu.  
UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF Umut Balosu’na desteklerinden dolayı, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan’a ‘Teşekkür Plaketi’ verdi. 
UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Vekili İnci Haseki, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileri Ayşe Kulin ve Müjdat Gezen’in katıldığı UNICEF Umut Balosu’nda Rüştü Sungur’un Sitare Kalyoncuoğlu desteğiyle yönettiği müzayedede UNICEF yararına bağış toplandı.  
Gece, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ferhat Göçer ve orkestrasının konseri eşliğinde devam etti. (Fotoğraflı)

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