Yalıkavak Marina için açtığı davayı kaybeden Mübariz Gurbanoğlu: Kararı kabul etmiyorum; ifadelerin hepsi yalan

Yalıkavak Marina'nın hileli şekilde elinden alındığı iddiasıyla İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı kaybeden Mübariz Gurbanoğlu, “Bu kararı kabul etmiyorum. Bilirkişi atanmadı. İki şahit dinlenmedi. İfadelerin hepsi yalan” dedi.

FETÖ'nün Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural ve iş insanı İhsan Kalkavan ile bağlantılı olduğu, örgütün Rusya'daki ‘Atlantik' okulunu finanse ettiği ve Gülen'i ziyarete gittiği iddiasıyla hakkında FETÖ davası açılan Mübariz Gurbanoğlu, Yalıkavak Marina'nın hileli şekilde elinden alındığı iddiasında bulunmuş, mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme sonuçlandı. Gurbanoğlu açtığı davayı kaydetti. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Gurbanoğlu, şunları kaydetti:

“Bu kararı kabul etmiyorum. Bilirkişi atanmadı. İki şahit dinlenmedi. İfadelerin hepsi yalan. Sözleşmede 220 milyon dolar yazıyor. Finansal hilelerle 31 milyon dolara indirdiler. İstinaf ve Yargıtay aşamaları var. Bu davayı kazanacağız. Benim malıma çöküldü. Marinayı geri istiyorum.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.