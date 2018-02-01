Yalıçiftlik'te deniz dibi temizliği

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum Belediyesi\'nin 4 yıl önce \'Denize en çok mavi yakışır\' sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları, Yalıçiftlik Mahallesi\'yle sürdü.

Yalıçiftlik Halk Plajı\'nda, Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli dalgıçlar tarafından yapılan ve yaklaşık 1 saat süren deniz dibi temizliği çalışmalarında, denizden şezlong ve kano parçalarıyla ağ, şişe ve plastik eşyalardan oluşan yaklaşık 100 kilo atık çıkartıldı. Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne gönderildi.

Proje kapsamında temizlik çalışmaları, 7 Şubat Çarşamba günü Güvercinlik koyunda devam edecek.

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