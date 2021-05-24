Yalı satışlarında büyük hareketlilik; el değiştirme süreleri kısaldı

Bir taraftan gayrimenkul gelirlerinde TL’ye dönme zorunluluğu diğer taraftan lüks konut vergisi yalılarda kiralama ve satın alma taleplerini hızlandırdı. 2014-2020 arasında yapılan yalı satışı sayısına son 1.5 yılda ulaşılırken, bu süreçte birbirinden değerli 20’ye yakın yalı satıldı. Satışlar Boğaz hattında Anadolu Hisarı, Kandilli, Kanlıca ve Yeniköy bölgelerinde yoğunluk kazandı.

İlan sitelerinde yer alan bilgilere bakıldığında, yalılarda en yüksek fiyatlar Boğaz’ın her iki yakasında yer alan iki köprü arasındaki ana arterde görülüyor. Burada satış fiyatları 45 milyon TL’den başlayıp 450 milyon TL’ye çıkıyor. 10’u Boğaz hattında olmak üzere 65’e yakın yalının da kiralık olduğu pazarda kiralama fiyatları İstanbul Boğazı’nda 35 bin TL ile 400 bin TL arasında.

El değiştirme süreleri kısaldı

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre; 130 yıldır aynı ailelerin elinde olan yalılara rağmen, Türkiye’de bir yalının ortalama el değiştirme süresi 60 ila 70 yıl olarak belirtiliyor. Ancak son dönemde bu sürenin 50 yıla düştüğü belirtiliyor.

Satılık ve kiralık yalılara olan talebin geçtiğimiz haziran ayında son 1.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Hepsiemlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, "Hatta o kadar ki 2020 Mart ve Haziran arasındaki süreçte satılık yalılara önceki yılın aynı dönemine göre tam 10 kat fazla talep geldi. 2021 yılı; mayıs ayı itibarıyla yine nisana göre 4 katı bir talep artışı söz konusu" diye konuştu.

"Alıcıların neredeyse tamamı yerli"

Yalılara her zaman talep olduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Sinem Akcan, dolar bazında fiyatların düşmesine bağlı olarak son 2 yılda 20’ye yakın yalının satıldığını belirtti.



Satışların hemen hepsinin yerli alıcılar tarafından yapıldığını söyleyen Akcan, İstanbul genelinde 600 yalı olduğunu bunların 60’ının ise hâlâ satılık olduğunu ifade etti.

Genel olarak İstanbul'da yalıların büyük bölümü Boğaziçi çevresinde yer alırken, Adalar, Silivri, Büyükçekmece gibi ilçelerde de yalılar yer alıyor. Türkiye genelinde ise Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yalılar mevcut.

Neden satıyorlar?

Yalı sahiplerinin ekonomik durumlarının bozulması.

Aile yapısının zaman içinde küçülmesi ya da büyümesine bağlı olarak yalının ihtiyaçları karşılayamaması.

Miras kaynaklı satışların olması.

Yatırımcı neden alıyor?

Kurdaki ani ataklar nedeniyle yalıların cazip hale gelmesi.

Gayrimenkulde kiralama ve satın almalarda TL’ye dönme zorunluluğu getirilmesi

İstanbul’da halihazırda 40’a yakın ailenin yalı arayışının sürmesi.

Yeni zenginler için prestij unsuru olması.

Yabancılar neden almıyor?

İskân problemleri nedeniyle hukuki literatüre göre bu yapıların problemli görülmesi.

Türkiye’den lüks konut alan Arapların yaşam kültürüne uymaması.

Birçok yalının tadilata ihtiyaç duyması. Tadilatlarının ise izne tabi olması.

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