Kiraladıkları yalıda parti veren Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartıldığı kadar vaka yok!

İstanbul Rumelihisarı'nda kiraladıkları yalıda verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" dedi.

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki gün Bebek’teydi. Şahin, verdikleri partiden sonra 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Eleştirilerin odağındaki isim Şahin şunları söyledi: "Covid-19 testim iki kere negatif çıktı. Erkek arkadaşımın test sonuçları pozitifti ama o da atlattı. Aslında parti vermedik. Evin dışındaki açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yedik. Sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. O partide koronavirüsün yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Şu an hepimizin sağlığı yerinde ve tedbirliyiz. Bizim için de zor bir süreçti. 12-13 gün karantinada kaldım.”

Ne olmuştu?

Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la İstanbul Rumelihisarı’nda kiraladıkları yalıda doğum günü partisi düzenlemiş ve Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kerim Sabancı gibi pek çok isim davete katılmıştı.