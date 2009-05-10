Yalçın'ın DSP'de adaylığı tehlikede

DSP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Erçelebi, genel başkanlık için aday olan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alemdar Yalçın'ın DSP'ye üyeliğine ilişkin işlem yapılmasının "yanlış ve geçersiz olduğunu" savundu.



Erçelebi, yaptığı açıklamada, Yalçın'ın 30 Mart 2009'a kadar başka bir partinin genel başkanvekili olarak görev yaptığını anımsatarak, DSP'nin genel başkanlık için kurultaya bir hafta kala üye olunacak bir parti olmadığını belirtti.



Yalçın'ın üyelik formunun, 8 Mayıs 2009 tarihinde DSP Çankaya ilçesi tarafından doldurularak aynı gün Ankara il başkanlığının üst yazısı ile Genel Merkez Örgüt Kuruluna gönderildiğini anlatan Erçelebi, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bu durum üyelik işleri yönetmeliğindeki sürece ve uygulamaya aykırıdır. Bu yüzden yapılan üyelik geçersizdir. Tüzüğümüzün doğrudan üye yazılımı ile ilgili 7. maddesine göre de yapılan işlem yanlış ve geçersizdir. 7. maddeye göre, 'Genel Merkez Örgüt Kurulu kendi değerlendirmesine göre parti yararı açısından gerekli gördüğü kimseleri gerektiğinde ilgili il ve ilçe yönetim kurullarının görüşlerini de alarak doğrudan üyeliğe alabilir' denilmektedir. Yapılan işlemde

Genel Merkez Örgüt Kuruluna dayatma yapılmak istenmiştir, bunu kabul etmek olanaksızdır." (aa)