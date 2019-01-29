Yalçın Menteş yoğun bakımda

Şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilen oyuncu Yalçın Menteş yoğun bakıma kaldırıldı.

Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi altına alınan ünlü sanatçının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Doktoru Tanju Ulufer, Yalçın Menteş’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Uzman Doktor Tanju Ulufer açıklamasında, “Yalçın Menteş dün bir başka sağlık kuruluşundan bizim hastaneye acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız. Bugünkü durum böyledir” dedi.