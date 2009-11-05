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Yalçın Menteş tam saçmaladı!

Tiyatrocu Yalçın Menteş, Tekirdağ Belediye Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve başrolünü oynadığı “Eros Pansiyon” oyunundaki ‘esprisi’yle tepki çekti.

05 Kasım 2009 02:00

Ünlü tiyatrocu Yalçın Menteş, rol aldığı oyunda kızının erkek arkadaşına sinirlenerek, “Şeytan diyor, şunun başını kes. Gitar kutusuna koy. Git Etiler’de bir çöp konteynerine at” dedi. Menteş’in Münevver Karabulut cinayetini hatırlatan bu sözleri salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

Münevver gafını savundu!

Menteş ise esprisinin yanlış yorumlandığını söyledi. Menteş, “Aşağı yukarı 80 kere oynadık bu oyunu ve ben 60’ında söyledim bu lafı... Yani Etiler cinayeti olduğundan beri 7 - 8 aydır bu espriyi yapıyorum. Niye şimdi tepki geliyor? Espride Münevver olayına bir gönderme yok. Karabulut’un ismi de geçmiyor. Ayrıca Münevver Karabulut cinayeti de çok abartıldı. Bugüne kadar ilk kez mi birinin kafası kesildi? Allah aşkına yapmayın ya! Baba (Süreyya Karabulut) çıktı, carcar medyada orada burada konuştu. Bu olay güncel hale geldi. Benim kullandığım espriyi abartacak, dillendirecek bir şey yok” diye konuştu.

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