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Yaşam

Yalçın Menteş hastaneye kaldırıldı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Yalçın Menteş, sevenlerini korkuttu

13 Nisan 2013 10:55

Oyuncu Yalçın Menteş, ağır diyabet hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı.
 
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; diyabet hastası olan oyuncu Yalçın Menteş, durumunun kötüleşmesi üzerine Memorial Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bacağının kesileceği iddia edilen Yalçın Menteş’in durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Menteş’in hastanemizde tedavi gördüğü doğrudur. Ağır diyabet sorunu olan hastamızın durumu gözlenmektedir. Önümüzdeki hafta bu durumla ilgili olarak doktorları ailesiyle birlikte bir karara varacaklar.”

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