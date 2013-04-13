Yalçın Menteş hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Yalçın Menteş, ağır diyabet hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; diyabet hastası olan oyuncu Yalçın Menteş, durumunun kötüleşmesi üzerine Memorial Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bacağının kesileceği iddia edilen Yalçın Menteş’in durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Menteş’in hastanemizde tedavi gördüğü doğrudur. Ağır diyabet sorunu olan hastamızın durumu gözlenmektedir. Önümüzdeki hafta bu durumla ilgili olarak doktorları ailesiyle birlikte bir karara varacaklar.”